Блокада началась
Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество

Состоялась встреча председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) Гошгара Тахмазли и министра сельского хозяйства Латвийской Республики Армандса Краузе.

В ходе встречи Г.Тахмазли подробно проинформировал гостей о мерах, принимаемых для обеспечения пищевой безопасности в Азербайджане, в том числе о работе, проводимой в рамках международного сотрудничества.

На встрече были рассмотрены возможности для совместной деятельности двух стран в области здоровья растений, включая применение технологий искусственного интеллекта, дистанционного зондирования и GIS (географических информационных систем) для раннего обнаружения вредителей.

Также обсуждались вопросы изучения опыта Латвии с целью улучшения процессов регистрации, оценки и применения пестицидов, биологических препаратов и агрохимикатов, а также получения методологической поддержки для применения основанных на оценке рисков подходов Европейского союза к оценке потенциального воздействия пестицидов на здоровье человека и окружающую среду.

Стороны подчеркнули важность расширения существующего сотрудничества между двумя странами, обменялись мнениями о реализации совместных проектов в будущем и активизации обмена опытом.

В ходе встречи также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

