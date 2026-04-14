Блокада началась
Израиль пообещал не позволить реализовать зловещий план Ирана

Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции в Иерусалиме, которую он провел совместно с заместителем премьер-министра и главой МИД Чехии Петром Мацинкой, прибывшим в страну с визитом солидарности.

Выступая перед журналистами, Гидеон Саар заявил: «Мы не позволим иранскому режиму реализовать его зловещий план. Мы не позволим иранскому режиму заполучить ядерное оружие. Мы не позволим ему задушить нас с помощью его террористических сателлитов».

Он отметил, что «наши совместные действия с США нанесли серьезный удар по ядерной и ракетной программам режима, а также по его военной промышленности», добавив: «Мы продолжим сохранять бдительность. Мы никогда не позволим Ирану получить ядерное оружие».

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка, в свою очередь, заявил: «Израиль — это цивилизованное государство, окруженное нецивилизованными врагами. Либералы в уютных офисах с кондиционерами не знают, с чем сталкивается Израиль. Они этого не понимают». Он также привел сравнение: «Эти люди подобны тем, кто приходит в деревню к каннибалам. Они говорят: «Мы любим вас, потому что верим в права человека», а каннибалы отвечают: «Ну, мы вас тоже любим, приятного аппетита».

Отметим, что по итогам встречи главы МИД Израиля и Чехии подписали соглашение о создании совместной межправительственной комиссии, которую возглавят руководители внешнеполитических ведомств двух стран.

