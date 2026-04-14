Кому может аукнуться блокада Ирана?

Азербайджан и Армения могут ощутить последствия американской блокады Ирана, об этом сообщает телеканал CNN.
Блокада иранских портов со стороны США способна ударить по странам-импортерам иранской продукции, включая Китай, Турцию, Индию и Пакистан. По данным Обсерватории экономической сложности (OEC), в 2023 году эти страны закупили у Ирана товаров на миллиарды долларов.
Основу иранского экспорта в 2024 году составили полимеры этилена, железная руда, производные ациклических спиртов и нефтяной газ.
Телеканал отдельно отмечает, что Азербайджан и Армения также были крупными импортерами иранских товаров в 2024 году.