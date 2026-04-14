Али Асадов снова собрал Экономсовет: выступили Микаил Джаббаров и Сахиль Бабаев

Как сообщили в Кабмине, на заседании были подробно обсуждены Среднесрочная бюджетная рамка (СБР) на 2027–2030 годы, основные направления и цели бюджетной политики, приоритетные направления расходов, предварительные макроэкономические прогнозы и макрофискальная рамка на среднесрочный период, устойчивость бюджета, прогнозные показатели государственного и консолидированного бюджетов на 2027 год и последующие три года, социальная политика и ее ключевые показатели, а также другие текущие экономические вопросы.

По вопросам повестки были заслушаны доклады министра финансов Сахиля Бабаева, министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева и министра экономики Микаила Джаббарова. Члены Экономического совета и приглашенные участники выступили с мнениями и предложениями по представленным вопросам.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета были приняты соответствующие решения по вопросам повестки дня. Министерству финансов и другим соответствующим органам даны поручения, связанные с подготовкой бюджетного пакета на следующий год и документа СБР.