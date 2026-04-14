Откройте для себя мир в рамках кампании Birbank Səyahət marafonu

Первый цифровой банк Азербайджана Birbank объявил о старте кампании Səyahət marafonu («Марафон путешествий») для своих клиентов. Кампания проходит с 8 апреля по 8 мая 2026 года и предоставляет пользователям возможность накапливать средства и получать ценные призы.

В рамках кампании клиенты, выбравшие цель «Путешествие» в приложении Birbank и накопившие наибольшую сумму, получат шанс выиграть главный приз – туристический ваучер на сумму 5000 манатов. Следующие шесть участников будут награждены ваучерами на путешествие номиналом 500 манатов каждый.

Кампания Səyahət marafonu доступна как для действующих, так и для новых клиентов Birbank.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение более чем с 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 114 филиалов и 53 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank –первого банка страны – и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.