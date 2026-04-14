Заместитель Лаврова в Баку: переговоры с Джейхуном Байрамовым

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с находящимся с визитом в Баку заместителем главы МИД России Михаилом Галузиным.
Согласно сообщению МИД Азербайджана, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Были рассмотрены политические, торгово-экономические и гуманитарные аспекты азербайджано-российских отношений, вопросы региональной и международной безопасности.
Стороны подчеркнули важность взаимных визитов и контактов для продвижения сотрудничества, отметили роль Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Россия в развитии двусторонних связей.
Кроме того, Джейхун Байрамов и Михаил Галузин обсудили текущие проекты в рамках этого механизма и перспективные направления взаимодействия. Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.