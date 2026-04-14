Ракеты и дроны: соглашение Украины и Германии на €4 млрд

Украина и Германия согласовали новый масштабный пакет оборонного сотрудничества на общую сумму €4 млрд. Об этом 14 апреля сообщил в Telegram министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам переговоров с немецким коллегой Борисом Писториусом.
По словам Федорова, договоренности охватывают усиление противовоздушной обороны Украины, развитие дальнобойных возможностей и запуск совместного производства дронов. В частности, Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет для зенитных ракетных систем Patriot, которые должны существенно усилить защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Кроме того, предусмотрены поставки 36 пусковых установок IRIS-T для укрепления многоуровневой системы ПВО.
Отдельно стороны договорились о €300 млн инвестиций в развитие deep strike-возможностей. Это, по словам украинского министра, позволит нарастить производство украинского дальнобойного вооружения.
Также в рамках инициативы Build with Ukraine Киев и Берлин запускают совместное производство middle strike-дронов с использованием искусственного интеллекта. На первом этапе планируется изготовить 5 тыс. беспилотников для сил обороны.
14 апреля в Берлине президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По итогам переговоров Мерц объявил о новых пакетах военной помощи Киеву. Он также подчеркнул, что совместное производство беспилотников является вкладом не только в оборону Украины, но и в безопасность всей Европы.