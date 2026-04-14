Ракеты и дроны: соглашение Украины и Германии на €4 млрд

Украина и Германия согласовали новый масштабный пакет оборонного сотрудничества на общую сумму €4 млрд. Об этом 14 апреля сообщил в Telegram министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам переговоров с немецким коллегой Борисом Писториусом.

По словам Федорова, договоренности охватывают усиление противовоздушной обороны Украины, развитие дальнобойных возможностей и запуск совместного производства дронов. В частности, Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет для зенитных ракетных систем Patriot, которые должны существенно усилить защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Кроме того, предусмотрены поставки 36 пусковых установок IRIS-T для укрепления многоуровневой системы ПВО.