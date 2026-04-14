Мелони «не оправдала надежд» Трампа

«Она (Мелони) вместе с НАТО не хочет нам помочь, не хочет помочь избавиться от иранского ядерного оружия. Я думал, что она совершенно другая... Ее как будто подменили. А Италия никогда не будет прежней: ее, как и всю Европу, убивает иммиграция», — сказал Трамп в опубликованном во вторник интервью газете Corriere della Sera.

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Италии Джорджа Мелони не поддержала его в том, что касается иранского кризиса, и потому он в ней разочаровался.

Президент США выразил недовольство тем, что премьер Италии «ничего не делает, чтобы восстановить доступ к нефти... Она меня шокировала. Я думал, что она смелая женщина, но я ошибался».

Президент США отметил, что получал сигналы о том, что Италия не намерена участвовать в планах по разблокировке Ормузского пролива: "Мелони просто говорит, что Италия не будет в этом участвовать. И это несмотря на то, что свою нефть она получает оттуда, а отношения с США очень важны для Италии. И она все равно не хочет участвовать: по ее мнению, всю работу за нее должны сделать американцы».

В первые месяцы после возвращения Трампа к власти считалось, что Мелони — одна из его единомышленников в Европе. Однако, по словам президента США, они уже давно не общаются.

Трамп выразил недовольство не только Италией, но и всей Европой: «Они платят больше всех в мире за энергоресурсы и при этом даже не готовы сражаться за Ормузский пролив, через который они эти ресурсы и получают. Их судьба зависит от того, добьется ли открытия пролива Дональд Трамп»

Глава Белого дома выразил недовольство и тем, что Мелони выступила на стороне Папы Римского Льва XIV, раскритиковавшего военную операцию США и Израиля против Ирана. Мелони, как сообщалось ранее, назвала критику Трампа в адрес понтифика недопустимой. «Я считаю слова президента Трампа о Святом Отце недопустимыми. ...Папа — глава католической церкви, призывать к миру и осуждать все формы войны для него является правильным и нормальным», — сказала Мелони.

Трамп считает, что «на самом деле, единственное, что тут есть недопустимого - это она (Мелони), потому что ей безразлично, будет ли у Ирана ядерное оружие. А ведь с таким арсеналом Иран бы, будь у него такая возможность, за пару минут стер бы Италию с лица Земли».

Папа Римский Лев XIV неоднократно подвергал критике внешнюю политику президента США. После начала конфликта на Ближнем Востоке он назвал его «позором для всего человечества» и призывал к поиску мирных решений. Трамп, в свою очередь, выражал несогласие с позицией главы Римско-католической церкви по Ирану и внешнеполитическим действиям США. По словам Трампа, он действует в соответствии с мандатом избирателей и не принимает критику в свой адрес.

Американский лидер также подверг сомнениям эффективность работы понтифика, добавив, что не считает себя его сторонником.