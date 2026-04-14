Госдума «дала добро»: Путину разрешили вводить армию в страны, где арестуют россиян

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона о возможности «экстерриториального использования» по решению президента РФ формирований вооруженных сил России для защиты россиян в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств.

По сообщению российских СМИ, изменения вносятся в законы «О гражданстве РФ» и «Об обороне». Документ предполагает, что президент РФ будет иметь право направлять военных для защиты граждан от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без участия РФ. Также по решению президента РФ госорганы смогут принимать необходимые меры «для защиты преследуемых за границей граждан».

В законопроекте не уточняется, в чем именно может заключаться использование армии для защиты арестованных за рубежом.

У российского президента, согласно статье 8 федерального закона «О безопасности», уже есть полномочия по отправке военных за рубеж. Такое решение глава государства может принять, если другие страны или международные органы идут на шаги, «противоречащие интересам РФ» либо «основам публичного правопорядка» в России.