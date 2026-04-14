Беспилотники атаковали базы курдов в Ираке: есть раненые

Базы курдской оппозиционной партии в Иране «Комала», расположенные на севере Ирака, подверглись атаке беспилотников-камикадзе, пишут иракские СМИ.

По предварительным данным, в результате удара ранения получили как минимум трое бойцов пешмерга, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

После повторных атак в инцидент вмешались ВВС Франции. Истребитель Mirage 2000, патрулировавший воздушное пространство над Северным Ираком, перехватил и уничтожил иранский дрон-камикадзе Shahed-136 с помощью ракеты «воздух-воздух».

«Комала» (Партия Комала Иранского Курдистана) выступает против правительства Ирана, регулярно подвергается ударам со стороны иранских ВС, в том числе с применением беспилотников, в районе Сулеймании.