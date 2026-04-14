Обыск в Елисейском дворце

Сотрудники финансового подразделения судебной полиции Франции провели обыски в Елисейском дворце в рамках расследования возможных финансовых нарушений при организации памятных церемоний. Об этом сообщила французская газета Le Canard enchaîné.

Как пишет издание, внимание следователей привлекли десятки контрактов на проведение церемоний в Пантеоне, где с 2002 по 2024 год хоронили известных деятелей культуры и общества.

Отмечается, что все эти церемонии поручали одной и той же фирме Shortcut Events, специализирующейся на организации масштабных мероприятий. Стоимость каждой церемонии для французского государства составляла примерно 2 млн евро.

По данным газеты, следователи пытаются выяснить, предоставлялись ли Shortcut Events какие-либо особые преференции со стороны Центра национальных музеев, министерства культуры или даже самого Елисейского дворца.