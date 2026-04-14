США возобновили санкции против российской нефти после того, как администрация президента Дональда Трампа в эти выходные позволила истечь отсрочке, вводимой из-за войны в Иране, передает Politico.

Министерство финансов США ослабляло санкции в отношении российской нефти в марте, чтобы снизить цены после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки. Срок действий отсрочки истек 11 апреля.

Министерство финансов США не ответило на вопросы Politico об истечении исключения из санкций, но сослалось на мартовское заявление министра финансов Скотта Бессента, который назвал этот шаг «краткосрочной мерой».

До выходных было неясно, отменят ли действие разрешения на операции с российской нефтью. Член Сената по международным отношениям Джин Шахин (демократ от Нью-Гэмпшира), лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от Нью-Йорка) и член Сената по банковским делам Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса) в пятницу призвали администрацию не продлевать решение Министерства финансов США, предоставившего отсрочку.

В пятницу Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом, вероятно, продлит лицензию на сделки с российскими нефтепродуктами.