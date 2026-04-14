Пожар на старейшем пороховом заводе России

Пожар произошел на территории Казанского порохового завода, сообщила пресс-служба главы Татарстана 14 апреля.

По ее информации, в результате пожара частично обрушились конструкции. Причина возгорания, по данным властей, носит техногенный характер.

В пресс-службе отметили, что несколько человек пострадали, некоторые СМИ пишут о госпитализации двух человек, один из них в тяжелом состоянии. Производство на заводе не останавливали, добавили власти Татарстана.

Казанский пороховой завод — старейший в России, выпускает все марки пироксилиновых порохов, заряды практически ко всем видам вооружений.