Буданова уважает и американец, и русский

Агентство отмечает, что союзники считают его результативным, а близкие к Кремлю чиновники уважают как боевого офицера.

Руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова ценят обе стороны переговорного процесса, пишет Bloomberg, которое пообщалось с Будановым и несколькими источниками в разных кругах.

Люди, которые общались с Будановым, описывают его как «резкого, прямолинейного и несколько саркастического» в переговорах.

Западные чиновники подчеркивают, что Буданов доказал свою эффективность: поддерживает обратный канал связи с Москвой и стабильные контакты в Персидском заливе. Именно там проходили переговоры до того, как их приостановила война США и Израиля против Ирана.

«Возможно, еще более странно, что российские коллеги также уважают Буданова как героя войны, по словам нескольких чиновников, близких к Кремлю», - говорится в публикации Bloomberg.

В то же время в администрации Дональда Трампа Буданову также симпатизируют, в частности, спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф. Это означает, что Буданова серьезно воспринимают все стороны переговоров.

«Ставки на международной арене еще выше. Несколько человек, знакомых с этим вопросом, сказали, что его (Буданова) подход к мирным переговорам является более эффективным, чем у его предшественника (Андрея Ермака)», - пишет Bloomberg.

Сам Буданов публично воздерживается от пренебрежительных высказываний о России. Россияне, по его словам, прагматичны и профессиональны. «Также очень хорошо знают, как вести переговоры», - добавляет Буданов.

Ранее Буданов заявлял, что переговоры между Киевом и Москвой движутся к заключению соглашения.