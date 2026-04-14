Буданова уважает и американец, и русский

21:23 154

Руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова ценят обе стороны переговорного процесса, пишет Bloomberg, которое пообщалось с Будановым и несколькими источниками в разных кругах.

Агентство отмечает, что союзники считают его результативным, а близкие к Кремлю чиновники уважают как боевого офицера.

Люди, которые общались с Будановым, описывают его как «резкого, прямолинейного и несколько саркастического» в переговорах.

Западные чиновники подчеркивают, что Буданов доказал свою эффективность: поддерживает обратный канал связи с Москвой и стабильные контакты в Персидском заливе. Именно там проходили переговоры до того, как их приостановила война США и Израиля против Ирана.

«Возможно, еще более странно, что российские коллеги также уважают Буданова как героя войны, по словам нескольких чиновников, близких к Кремлю», - говорится в публикации Bloomberg.

В то же время в администрации Дональда Трампа Буданову также симпатизируют, в частности, спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф. Это означает, что Буданова серьезно воспринимают все стороны переговоров.

«Ставки на международной арене еще выше. Несколько человек, знакомых с этим вопросом, сказали, что его (Буданова) подход к мирным переговорам является более эффективным, чем у его предшественника (Андрея Ермака)», - пишет Bloomberg.

Сам Буданов публично воздерживается от пренебрежительных высказываний о России. Россияне, по его словам, прагматичны и профессиональны. «Также очень хорошо знают, как вести переговоры», - добавляет Буданов.

Ранее Буданов заявлял, что переговоры между Киевом и Москвой движутся к заключению соглашения.

ЭТО ВАЖНО

Иранская нефть пахнет порохом
Иранская нефть пахнет порохом актуальный комментарий
20:56 790
В Израиле назвали основное условие для прекращения войны
В Израиле назвали основное условие для прекращения войны
20:59 573
Архиепископ Баграт планировал захват 250 тысяч азербайджанцев?
Архиепископ Баграт планировал захват 250 тысяч азербайджанцев? главное на этот час
19:54 3102
Ударить по Ирану, чтобы обрушить сельское хозяйство Америки
Ударить по Ирану, чтобы обрушить сельское хозяйство Америки наш обзор
16:49 3043
Анонс Трампа: новые переговоры с Ираном
Анонс Трампа: новые переговоры с Ираном
19:55 888
Блокада Ормуза: тысячи военных, десятки кораблей и самолетов...
Блокада Ормуза: тысячи военных, десятки кораблей и самолетов... обновлено 20:43
20:43 7189
Велиев обманул в Баку от имени вымышленного госсекретаря Великобритании
Велиев обманул в Баку от имени вымышленного госсекретаря Великобритании заметки на полях
14:44 4959
Госдума «дала добро»: Путину разрешили вводить армию в страны, где арестуют россиян
Госдума «дала добро»: Путину разрешили вводить армию в страны, где арестуют россиян
19:52 2242
Иран меняет тактику
Иран меняет тактику обновлено 18:18
18:18 8618
Заместитель Лаврова в Баку: переговоры с Джейхуном Байрамовым
Заместитель Лаврова в Баку: переговоры с Джейхуном Байрамовым
18:34 2188
Знаменитый санаторий Азербайджана стал обычным санузлом
Знаменитый санаторий Азербайджана стал обычным санузлом наш спецреп; все еще актуально
13:34 7527
