Эрдоган созвонился с новым лидером Венгрии

Турция намерена развивать углубленное стратегическое партнерство с Венгрией, активно взаимодействовать с ней на международных площадках, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром.

«Лидеры обсудили будущее двусторонних отношений, региональные и глобальные вопросы. Президент Турции отметил, что прочность отношений между двумя странами основана на общей истории и культуре, выразил уверенность, что их сотрудничество как на двустороннем уровне, так и на международных площадках будет развиваться более активно. Эрдоган отметил, что членство двух стран в НАТО способствует региональному и глобальному миру», - сообщил департамент коммуникаций турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора.

На прошедших 12 апреля парламентских выборах в Венгрии победу одержала возглавляемая Петером Мадьяром оппозиционная партия «Тиса», получив в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 138 из 199 мест, сообщило национальное избирательное бюро страны.