В Иране считают, что блокада Ормуза обернется против Трампа

Блокирование Ормузского пролива приведет к эскалации напряженности и открытию «новых фронтов», утверждает советник бывшего верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбар.

«Иллюзия блокады Ормузского пролива не только не принесет никаких результатов, но и приведет к очередному сюрпризу и открытию новых фронтов против системы господства, усилив экономическое давление на регион, мир и их (США) союзников», — написал Мохбар в своей публикации в соцсети X.

Мохбар назвал Трампа «неудачником», добавив, что президенту США не остается ничего, кроме как «признать поражение».