В России засомневались в намерениях Израиля и США

Мирные переговоры могут быть использованы США и Израилем для подготовки к наземной операции против Ирана, возможно, что в случае неудачного переговорного процесса по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью, считают в аппарате Совета безопасности РФ.

«США и Израиль могут использовать мирные переговоры для подготовки к проведению наземной операции против Ирана, так как Пентагон продолжает наращивать группировку войск (сил) США в регионе», - цитирует «Интерфакс» сообщение аппарата Совбеза РФ.

В Совбезе РФ считают, что особенностью данного соглашения являются «диаметрально противоположные трактовки событий» официальными лицами США и Ирана.

В аппарате Совбеза РФ также заявили, что иранские власти «сохраняют контроль над ситуацией внутри страны, волнений и внутренних беспорядков, на которые так рассчитывали в Вашингтоне и Тель-Авиве, не наблюдается», добавив, что «радикальные оппозиционные силы ушли в глубокое подполье». Там также заявили, что «Иран все еще обладает значительным количеством оружия».

Что касается свободного прохода судов через Ормузский пролив, то в Совбезе РФ заявили, что этот вопрос «остается острым и до конца не разрешенным».