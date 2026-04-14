У Кадырова новая награда: «за особый вклад в развитие цементной промышленности»

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил орден I степени «За особый вклад в развитие цементной промышленности РФ». Об этом чеченский лидер сообщил во вторник в своем телеграм-канале.

Награду Кадырову вручила исполнительный директор Союза производителей цемента Дарья Мартынкина, с которой глава республики провел встречу.

«Приятно получить из рук Дарьи Мартынкиной орден I степени «За особый вклад в развитие цементной промышленности РФ». Я благодарен ей за такую высокую оценку нашей деятельности. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы обеспечить успешную реализацию намеченных проектов и дальнейшее развитие отрасли», - написал Кадыров после встречи с Мартынкиной.

Это не первая награда, полученная Кадыровым в апреле текущего года. Две недели назад глава Чечни был удостоен медали «За вклад в развитие науки».