Захвачено почти 150 кв. км: Россия создает буферную зону на границе

Россия за последнее время захватила около 150 квадратных километров в Сумской области Украины. Таковы данные аналитического проекта Deep State.

«Началом таких продвижений стала, в некоторой степени, деревня Грабовское, а сегодня давление продолжается в районе Миропольского, где можно увидеть продвижение противника в последнем обновлении», – говорится в сообщении в Telegram-канале проекта.

Аналитики проекта отмечают, что на сегодняшний день новообразованная площадь контроля и инфильтрации россиян (красная и серая зоны) вдоль границы в Сумской области составляет около 150 кв. км.

В Deep State указали, что «Силы обороны знают о планах противника, следят за развитием событий и пытаются противодействовать распространению контроля, но самый главный вопрос – кто должен был это увидеть раньше и предотвратить в зародыше...»