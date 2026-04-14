Израиль близок к захвату города в Ливане

«В последние дни мы окружили этот район и начали действовать внутри города. Это важный оперативный маневр», - заявил генерал, слова которого приводит пресс-служба армии Израиля.

Согласно ее заявлению, генерал провел в Бинт-Джубайле оперативное совещание с военными. «Одновременно войска Армии обороны Израиля действуют на всей передовой линии обороны (на юге Ливана), уничтожая террористическую инфраструктуру «Хезболлы». Мы будем и впредь решительно действовать, чтобы устранить угрозы и обеспечить безопасность жителей северных районов страны», - заявил генерал.

Бинт-Джубайль расположен в 4 километрах к северу от границы с Израилем и считается одним из важных укрепрайонов «Хезболлы» в Южном Ливане. Во время Второй ливанской войны армия Израиля летом 2006 года вела ожесточенные бои с «Хезболлой» за этот город, но взять его тогда не сумела.

Со 2 марта Израиль проводит военную операцию против «Хезболлы», когда эта проиранская группировка стала наносить удары по территории еврейского государства. ВВС Израиля атакуют цели по всему Ливану, сухопутные войска ведут наступление на юге республики.