Азербайджан обыграл Андорру в отборе на чемпионат мира-2027

Женская сборная Азербайджана по футболу в своем третьем матче в отборочном турнире чемпионата мира-2027 обыграла в гостях Андорру - 3:1 .

В выездной встрече в составе нашей команды дважды отличилась Севиндж Джафарзаде (15-я и 50-я минуты, с пенальти), еще один гол на счету Эсры Мани.

После трех матчей у Азербайджана 6 очков. Лидирует Венгрия, набравшая 7 очков.

18 апреля наша команда примет Андорру в Баку.

Эти команды, а также Северная Македония выступают в группе 3 лиги «С». Здесь шесть групп, победители которых, а также две лучшие команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за попадание на ЧМ-2027 в Бразилию.