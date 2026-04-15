Папа выступил с посланием: Демократия может превратиться в «тиранию большинства»

Папа римский Лев XIV спустя два дня после резких высказываний Дональда Трампа в свой адрес выпустил обращение к участникам собрания в Ватикане.

По сообщению Deutsche Welle, в обращении понтифик изложил, что, по его мнению, политические системы остаются устойчивыми только при наличии прочной моральной основы. В противном случае демократия может превратиться в «тиранию большинства» или стать прикрытием для господства экономических и технологических элит.

Папа отметил, что легитимность власти определяется не масштабом ресурсов, а тем, как именно она реализуется. «Легитимность определяется мудростью и добродетелью акторов», - говорится в тексте обращения. Папа подчеркивает, что накопление экономической или технологической мощи само по себе не дает права на управление.

В своем обращении понтифик призвал мировых лидеров избегать стремления к чрезмерной концентрации власти. Он подчеркнул, что сдержанность служит важным механизмом против злоупотреблений властью.

Документ был опубликован во время десятидневной поездки понтифика по странам Африки и не содержит прямых упоминаний конкретных государств, отмечает DW.

Ранее папа римский уже критиковал военные действия США и Израиля против Ирана, что вызвало недовольство президента США Дональда Трампа.