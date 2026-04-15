Париж надеется на помилование гражданина Франции в Азербайджане

Франция и Азербайджан ведут переговоры по делу французского гражданина Мартина Райана, осужденного в Баку на 10 лет за шпионаж, сообщает Intelligence Online.

Издание отмечает, что Париж активизировал контакты с Баку на фоне дипломатического сближения и региональной напряженности вокруг Ирана. Французская сторона рассчитывает добиться смягчения приговора или полного помилования.

Предполагается, что ключевой датой в этом контексте может стать 28 мая, когда в Азербайджане отмечают День Независимости, в преддверии этого дня традиционно рассматриваются вопросы амнистии и помилования.

Издание подчеркивает, что Азербайджан укрепил свои позиции в переговорах, используя как гуманитарные шаги, так и дипломатические рычаги, включая «сотрудничество в эвакуации граждан в период регионального кризиса».