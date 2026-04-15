Америка предупреждает банки

Министерство финансов США выпустило официальное предупреждение банкам из Омана, ОАЭ, Гонконга и Китая с угрозой введения вторичных санкций за сотрудничество с Ираном.

По данным телеканала Fox Business, американские власти заявляют, что у них есть доказательства проведения через эти банки иранских финансовых операций, связанных с незаконной деятельностью. В письмах, направленных в финансовые организации, указывается, что, если банки проигнорируют требования США, им грозит полная изоляция от американской финансовой системы. Анонимный представитель администрации президента Дональда Трампа сообщил телеканалу, что это только первый этап давления, дальнейшие меры могут последовать в скором времени.

С 13 апреля ВМС США начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива. В Вашингтоне отметили, что морские суда, не связанные с Ираном, смогут свободно проходить пролив при условии отсутствия оплаты транзита Тегерану.