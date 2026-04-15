У Европы есть план по освобождению Ормуза: США исключили

Европейские страны разрабатывают послевоенный план по освобождению судоходства в Ормузском проливе без участия США, инициаторами разработки являются Британия и Франция, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

«Европейские страны разрабатывают план создания широкой коалиции государств для содействия освобождению судоходства через Ормузский пролив, включая отправку минно-разведочных и других военных судов. Но этот план будет реализован только после войны и может исключить одну страну, в частности США», – пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Газета отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что план предусматривает международную оборонительную миссию, в которую не входят «воюющие» стороны, то есть США, Израиль и Иран.

Европейские дипломаты, знакомые с планом, говорят, что европейские корабли не будут находиться под американским командованием.