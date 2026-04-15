В небе над Тегераном заметили вертолеты Ми-28

Военно-воздушные силы Ирана задействовали два российских ударных вертолета Ми-28 для полета над Тегераном, пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

Как отмечает MWM, полет призван показать, что на вооружении Ирана еще есть воздушные суда. Эксперты считают, что факт наличия дорогостоящих вертолетов на вооружении Ирана после месяца интенсивных бомбардировок со стороны США и Израиля свидетельствует об устойчивости боевых возможностей страны.

Ми-28 являются единственными боевыми вертолетами, которые есть у Ирана, пишет MWM. Они не использовались в боевых действиях, однако потенциально могут внести вклад в борьбу с США и Израилем. В частности, их можно использовать при отражении атак дронов и ракет.

Ранее Financial Times писала, что Тегеран и Москва заключили секретное соглашение о поставке вооружений на €500 млн для восстановления систем ПВО, серьезно пострадавших во время прошлогодней войны с Израилем. FT также указала, что в рамках сделки Россия направила в Иран до шести ударных вертолетов Ми-28, один из них применили в феврале этого года.