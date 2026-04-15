Шеф Пентагона игнорирует «Рамштайн»

Министр обороны США Пит Хегсет вновь пропустит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится на этой неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников издания, США станут одной из немногих стран, не направивших высокопоставленного чиновника из Министерства обороны на заседание в формате «Рамштайн». Они заявили, что «нерегулярное участие Хегсета во встречах в этом формате в течение последнего года свидетельствует об изменении приоритетов» администрации президента США Дональда Трампа.

Источники рассказали журналистам, что вместо Хегсета в виртуальном заседании примет участие руководитель отдела политики Пентагона Элбридж Колби. По словам собеседников издания, администрация Трампа все больше рассчитывает на то, что Европа возьмет на себя обязательства по поставкам оружия Украине.

Также на заседании не будет присутствовать главнокомандующий силами НАТО американский генерал Алексус Гринкевич. Вместо него к встрече подключатся его заместитель маршал авиации Великобритании Джонни Стрингер и немецкий генерал-майор Ульф Хёсслер.