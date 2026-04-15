«ПСЖ» и «Атлетико» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Действующий обладатель трофея «ПСЖ» и в ответной игре оказался сильнее «Ливерпуля» - 2:0. Общий счет - 4:0.

На 73-й минуте нападающий гостей Усман Дембеле открыл счет. На 90+1-й минуте он же оформил дубль.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с «Баварией» или «Реалом».

В следующую стадию прошел и «Атлетико». Несмотря на поражение со счетом 1:2 в домашней игре с «Барселоной», по сумме двух встреч мадридцы победили - 3:2.

Уже на 4-й минуте Ламин Ямаль открыл счет в ответной игре. На 24-й минуте Ферран Торрес удвоил преимущество каталонцев. На 31-й минуте Адемола Лукман отыграл один мяч «матрасников».

На 55-й минуте Ферран Торрес забил третий мяч «Барсы», но из-за офсайда взятие ворот отменили. На 80-й минуте у гостей красную карточку получил Эрик Гарсия.

В полуфинале «Атлетико» сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».