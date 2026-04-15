Кровавая битва за Бинт-Джубейль…

Бинт-Джубейль находится всего в трех километрах от границы с Израилем. Расположенный на вершинах холмов, этот ливанский город всегда имел стратегическое значение. Четверть века назад здесь проживало около 30 тысяч человек. Сегодня город превратился в руины, но ожесточенные бои за контроль над ним между израильской армией и «Хезболлой» все еще продолжаются. С 1982 по 2000 год город находился под контролем Израиля. Когда в 2006-м вспыхнули новые сражения за этот судьбоносный город, израильское командование поспешило объявить о его захвате, однако, понеся большие потери, ЦАХАЛ вынужден был отступить. Тогдашний лидер «Хезболлы» Хасан Насралла не преминул произнести победную речь на городском стадионе. С тех пор в Тель-Авиве Бинт-Джубейль называют «столицей «Хезболлы».

С началом войны с Ираном Израиль вновь поспешил сообщить о взятии Бинт-Джубейля, но в действительности и на сей раз сломить сопротивление «Хезболлы» не удалось. Тель-Авив утверждает, что в ходе боев уничтожено более ста шиитских боевиков, но «Хезболла» опровергает: бастион ливанского шиизма защищали менее 150 бойцов. По последним данным, десять израильских солдат получили тяжелые ранения. Битва за Бинт-Джубейль – главное сражение для воплощения цели Израиля взять под контроль несколько километров приграничной территории Южного Ливана, создав там буферную зону. Но именно Бинт-Джубейль и может стать кладбищем израильского плана… 14 апреля впервые в США состоялись первые за несколько десятилетий прямые переговоры между Израилем и Ливаном с участием послов двух стран в Вашингтоне и главы Госдепартамента Марко Рубио. По словам посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, главным итогом двухчасовой встречи можно считать то, что стороны сошлись во мнении о необходимости освободить Ливан от «Хезболлы». «Сегодня мы обнаружили, что находимся по одну сторону уравнения, и это самый позитивный результат, с которым мы могли уйти, — заявил Йехиэль Лейтер. — Мы едины в стремлении освободить Ливан от оккупационной силы, контролируемой Ираном, под названием «Хезболла».

Однако выступающий от имени «Хезболлы» Вафик Сафа назвал эти переговоры бессмысленными, добавив, что, даже в случае достижения соглашения, «Хезболла» его не признает и продолжит сопротивление. По словам того же высокопоставленного члена организации, «переговоры между Ливаном и враждебным Израилем нас (руководство организации – М.С.) совершенно не интересуют и не беспокоят». Израильская же сторона настаивает, что главной целью на переговорах было требование разоружения «Хезболлы». Сафа утверждает: боевиков «Хезболлы» эти заявления не пугают, она сохранила кадровый и вооруженный потенциал. Более того, он отметил, что во время «черной среды» (массированной бомбардировки Ливана 8 апреля), когда в Бейруте погибли сотни людей, среди жертв не было членов «Хезболлы»: «Там погибло только мирное население». Это практически не противоречит данным Минздрава Ливана, сообщившего, что в результате апрельских ударов по Бейруту были убиты 350 человек, более ста из них — женщины и дети. Тогда же израильская сторона заявила, что уничтожен и новый лидер «Хезболлы» 73‑летний Наим Касем. Но Вафик Сафа опроверг и это сообщение, заверив, что Касем жив, а погибший - его родственник. И действительно - 13 апреля лидер «Хезболлы» выступил по телевидению с обращением, призвав Ливан отказаться от прямых переговоров с Израилем, назвав их «большим подарком» Тель-Авиву и Вашингтону. Реальность выглядит в неприглядном для Израиля свете - даже если официальный Бейрут заключит перемирие с Тель-Авивом, война будет продолжена.