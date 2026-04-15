Войне конец?

Президент США Дональд Трамп считает «оконченной» войну с Ираном, заявила ведущая телеканала Fox News Мария Бартиромо.
«Срочные новости: президент Дональд Трамп выступит с речью об иранском конфликте завтра в программе «Утро с Марией» в 6 утра по восточному времени. Присоединяйтесь», написала Бартиромо в соцсети Х.
К посту она приложила видео, на котором рассказывает, как уточнила у президента США, почему в своей стране он постоянно говорит о конфликте с Ираном в прошедшем времени. «Он что, окончен»? – спросила Бартиромо.
«Окончен», – ответил Трамп.
@MariaBartiromo @FoxBusiness @POTUS @WhiteHouse — Mornings with Maria (@MorningsMaria) April 14, 2026