Трамп предлагает Ирану «грандиозную сделку»

«Он (Трамп) хочет заключить грандиозную договоренность. То, что он предлагает Ирану, является очень простым, но, откровенно говоря, ни у одного другого президента (США) не было возможности сделать это. Он заявил, что если вы (иранские власти) готовы действовать как нормальная страна, то мы готовы обращаться с вами в экономическом плане как с нормальной страной», - сказал Вэнс, выступая на форуме в Университете штата Джорджия.

По словам вице-президента США, Вашингтон стремится «обеспечить процветание Ирана» и интегрировать его в мировую экономику в рамках «грандиозной сделки», «так, как это не происходило» на протяжении десятилетий. Вэнс добавил, что переговоры будут продолжаться в стремлении достичь соглашения, которое, по его словам, будет выгодно всем сторонам.

«Несмотря на десятилетия недоверия между Вашингтоном и Тегераном, обе стороны, похоже, были готовы к сделке», — сказал Вэнс, добавив: «Президент Дональд Трамп поручил американской делегации вести переговоры добросовестно».

Вэнс заявил, что переговоры продолжатся, отметив, что разногласия между двумя сторонами не могут быть устранены в одночасье.