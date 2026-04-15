Снова Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, вероятно, возглавит делегацию США во время возможного второго раунда переговоров с Ираном, информирует CNN со ссылкой на источники.

По словам источников, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, которые вели переговоры еще до начала операции против Ирана, также, как ожидается, примут участие в любой потенциальной второй встрече.

«Трамп поручил своим трем главным советникам найти дипломатический выход... и продолжает доверять им в этом вопросе», - сообщили собеседники CNN.

Ранее во вторник Трамп заявил, что в течение двух дней могут состояться переговоры между американской и иранской стороной в Пакистане.

Также во вторник Associated Press сообщало, что США и Иран активно обсуждают новый раунд переговоров в попытке достичь соглашения для завершения конфликта.