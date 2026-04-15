Трамп говорит о мире, Иран – о возмездии

Президент США Дональд Трамп не исключает заключения соглашения с Ираном до конца апреля. «Это возможно. Очень возможно. Они довольно сильно побиты», — заявил американский лидер в интервью Sky News. По словам Трампа, если бы он не был президентом США, мир «был бы разорван на куски». Как сообщает агентство Fars, супертанкер, принадлежащий Ирану, несмотря на блокаду США, прошёл через Ормузский пролив и вошёл в иранские воды. Танкер находился под санкциями и без какой-либо маскировки, с включённой системой определения местоположения, прошёл через пролив и вошёл в иранские воды.

*** 11:15 Иран «осуществит возмездие» за гибель верховного лидера Али Хаменеи, заявил заместитель спикера иранского парламента Али Никзад.

«Это возмездие будет осуществлено в подходящее время и в подходящем месте, при тщательном планировании, и наши враги должны быть готовы заплатить высокую цену за свои действия», — заявил Никзад. Он добавил, что обогащение урана ведется исключительно в «мирных целях», назвав это «абсолютным правом и четкой красной линией» Ирана, которая не подлежит обсуждению. Иранский депутат также отметил, что Иран «продолжит поддерживать союзные силы» в Ливане, Йемене, Ираке и Сирии. По данным заявления командования американской армии, более 10 000 американских военных, включая 10 кораблей и десятки самолетов, блокируют суда, входящие в иранские порты и выходящие из них. За первые сутки ни одно судно не прорвало блокаду; 6 судов развернулись и вернулись в иранский порт в Оманском заливе. Эсминцы ВМС США блокируют иранские порты независимо от страны происхождения судов. Блокада распространяется на суда всех стран, заходящие в прибрежные районы или порты Ирана или покидающие их. По сообщению командования, экипаж каждого американского корабля насчитывает более 300 подготовленных моряков.

*** 10:07 Президент США Дональд Трамп считает, что война, которую его страна вместе с Израилем ведут против Ирана, «близка к завершению». Это следует из заявлений, сделанных им в ходе интервью с журналисткой Fox News Марией Бартиромо. Отрывок из этой беседы, которая должна транслироваться в эфире в среду, 15 апреля, был выложен на сайте телеканала.

Отвечая на вопрос о том, завершена ли война с Ираном, Трамп сказал: «Думаю, что она… Мне пришлось вмешаться, потому что, если бы я не сделал этого, прямо сейчас у вас был бы Иран, обладающий ядерным оружием. А если бы у них было ядерное оружие, вам бы пришлось обращаться к каждому там со словом «сэр», а вы не хотите этого». На уточняющий вопрос о том, закончилась ли война, президент ответил: «Думаю, что она близка к завершению, да. Я имею ввиду, что считаю ее очень близкой к завершению». По словам Трампа, если бы США отвели свои войска прямо сейчас, Ирану потребовалось бы на восстановление 20 лет. «И мы еще не закончили. Посмотрим, что произойдет», - добавил американский лидер, отметив, что, по его мнению, Иран «очень серьезно» настроен на заключение сделки. На этом фоне газета Financial Times пишет, что Иран тайно получил в свое распоряжение китайский разведывательный спутник, который дал Тегерану новое мощное средство для наведения ударов по американским военным базам по всему Ближнему Востоку, говорится в расследовании Financial Times. Иранские военные документы, к которым получили доступ журналисты, показывают, что спутник, известный как TEE-01B, был приобретён аэрокосмическими силами КСИР в конце 2024 года после его запуска в космос с территории Китая. Списки координат с отметками времени, спутниковые снимки и орбитальный анализ показывают, что позднее иранские военные поручили спутнику наблюдение за ключевыми американскими военными объектами. Снимки были сделаны в марте — до и после ударов дронами и ракетами по этим целям.

*** 10:07 Блокада Ирана полностью реализована, заявил командующий Центральным командованием США Брэд Купер.