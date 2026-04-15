Москва преследует Венедиктова

На бывшего главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации (20.33 КоАП), следует из картотеки Черемушкинского районного суда Москвы.

«Понятия не имею, так как не сотрудничаю ни с какой нежелательной организацией», — ответил Венедиктов РБК на вопрос, известно ли ему о составлении такого протокола.

Судебное заседание по рассмотрению вопроса назначено на 14 мая 2026 года. По указанной статье журналиста могут оштрафовать на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

Минюст включил Венедиктова в реестр иноагентов весной 2022 года. По его словам, основанием для этого стали зарплата, которую он получал за работу на радиостанции, и дивиденды от издания журнала «Дилетант».

За месяц до внесения Венедиктова в реестр совет директоров «Эха Москвы» принял решение ликвидировать радио и его сайт. Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить к ней доступ из-за «призывов к экстремизму и ложных сведений о действиях военных России в Украине».