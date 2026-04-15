Европа разрабатывает план Б

На фоне неопределенности в трансатлантических отношениях и возможного выхода США из НАТО в Европе разрабатывается альтернативный план защиты континента. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Этот запасной план направлен на то, чтобы обеспечить Европе возможность самостоятельно защищать себя, используя существующие военные структуры НАТО, даже в случае ухода США из альянса. Инициатива получила значительную поддержку, в частности, со стороны Германии, что придает проекту дополнительный импульс и способствует его активному развитию.

В условиях меняющейся глобальной безопасности и растущей неопределенности в международных отношениях Европа активно работает над укреплением собственной оборонной инфраструктуры. Как отмечает газета, разработка нового плана направлена не на создание конкуренции с Североатлантическим альянсом, а на обеспечение надежной защиты европейского континента в случае, если США решат вывести свои войска или не окажут военную поддержку. По словам информированных источников, в идеальном сценарии Соединенные Штаты сохранят свое членство в НАТО, однако значительная часть ответственности за безопасность Европы будет переложена на самих европейцев.

Истоки этой инициативы восходят к 2025 году, когда напряженность достигла пика на фоне угрозы со стороны тогдашнего президента Трампа захватить Гренландию. Именно в этот период разработка плана получила новый импульс и была значительно ускорена. Сегодня необходимость в создании такой инициативы стала еще более актуальной, особенно после того, как европейские страны отказались поддержать США в военной операции против Ирана, что подчеркнуло необходимость самостоятельного обеспечения безопасности.

Ранее Германия неизменно рассматривала Соединенные Штаты как ключевого гаранта безопасности на европейском континенте, опираясь на долгосрочные трансатлантические связи и военное сотрудничество. Однако, согласно информации издания, нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц пересматривает эту позицию, выражая сомнения в надежности США как союзника при текущем и будущем руководстве страны. Этот сдвиг в политике Берлина отражает растущие опасения относительно устойчивости американской поддержки и заставляет европейские государства искать новые пути укрепления собственной безопасности.

В результате изменения позиции Германии другие европейские страны, включая Великобританию, Францию, Польшу, государства Северной Европы, а также Канаду, активизировали свою поддержку инициативы по формированию более тесного сотрудничества в рамках НАТО. Эта инициатива получила название «коалиция желающих» и представляет собой попытку создать внутри альянса группу государств, готовых взять на себя большую ответственность за обеспечение безопасности региона.

В условиях нарастающей геополитической напряженности в Европе особое внимание уделяется разработке и совершенствованию стратегических военных планов НАТО. Только после изменения позиции Берлина процесс создания резервного плана приобрел практическую направленность, сосредоточившись на решении ключевых военных задач. Среди них — эффективное управление воздушной и ракетной обороной альянса, оптимизация маршрутов для быстрой переброски подкреплений в Польшу и страны Балтии, а также развитие надежных логистических сетей и организация масштабных военных учений. Эти вопросы остаются приоритетными, особенно в случае возможного отстранения американских военачальников.

Кроме того, сторонники данного плана подчеркивают необходимость введения военного призыва в европейских странах, что позволит значительно увеличить численность вооруженных сил и повысить их готовность к быстрому реагированию. Важным аспектом также является ускорение производства в тех областях, где Европа уступает США. В частности, речь идет о развитии противолодочных возможностей, расширении космической и разведывательной инфраструктуры, совершенствовании технологий дозаправки в воздухе и повышении воздушной мобильности войск. Эти меры призваны укрепить обороноспособность континента и обеспечить его стратегическую автономию.

Отметим, что на днях президент США Дональд Трамп снова обрушился на НАТО. Он заявил, что союзники по Североатлантическому альянсу не оказали США помощи и не станут этого делать в дальнейшем. «НАТО не была с нами и не будет с нами в будущем», - написал он в Truth Social.