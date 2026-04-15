USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
«Хезболла» обстреливает Израиль новыми беспилотниками

10:29 1208

Ливанское движение «Хезболла» впервые применило против Израиля беспилотный летательный аппарат, оснащенный оптической системой, затрудняющей его обнаружение.

По данным израильской государственной телерадиокомпании KAN, накануне по северу Израиля было запущено не менее 40 беспилотников, часть из которых была перехвачена, тогда как остальные упали, причинив значительный ущерб.

Отмечается, что среди этих аппаратов находился БПЛА с передовой оптической системой, затрудняющей его обнаружение; он упал в районе города Кирьят-Шмона.

Сообщается, что данный беспилотник рассматривается как современное средство воздушного поражения, он устойчив к кибератакам, а его обнаружение и перехват затруднены.

Предполагается, что аппарат способен маневрировать внутри зданий, нести до 5 кг взрывчатки и имеет дальность полета в десятки километров.

В свою очередь, израильский интернет-ресурс Globes утверждает, что в последнее время «Хезболла» начала использовать на юге Ливана FPV-дроны для ударов по израильским танкам и бронетранспортерам.

В публикации отмечается, что распространенные движением видеоматериалы демонстрируют, как дроны-камикадзе выполняют высокоскоростные маневры в воздухе и поражают бронетехнику и даже военнослужащих, отличаясь тем самым от разведывательных и наблюдательных беспилотников.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться