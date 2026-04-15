«Хезболла» обстреливает Израиль новыми беспилотниками

По данным израильской государственной телерадиокомпании KAN, накануне по северу Израиля было запущено не менее 40 беспилотников, часть из которых была перехвачена, тогда как остальные упали, причинив значительный ущерб.

Отмечается, что среди этих аппаратов находился БПЛА с передовой оптической системой, затрудняющей его обнаружение; он упал в районе города Кирьят-Шмона.

Сообщается, что данный беспилотник рассматривается как современное средство воздушного поражения, он устойчив к кибератакам, а его обнаружение и перехват затруднены.

Предполагается, что аппарат способен маневрировать внутри зданий, нести до 5 кг взрывчатки и имеет дальность полета в десятки километров.

В свою очередь, израильский интернет-ресурс Globes утверждает, что в последнее время «Хезболла» начала использовать на юге Ливана FPV-дроны для ударов по израильским танкам и бронетранспортерам.

В публикации отмечается, что распространенные движением видеоматериалы демонстрируют, как дроны-камикадзе выполняют высокоскоростные маневры в воздухе и поражают бронетехнику и даже военнослужащих, отличаясь тем самым от разведывательных и наблюдательных беспилотников.