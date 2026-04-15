Банк Республика подтвердил статус одного из драйверов банковского сектора Азербайджана по итогам I квартала

10:33 380

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2026 года. По итогам отчетного периода Банк сохранил устойчивую динамику развития и усилил свои позиции на рынке.

Результаты стали отражением последовательной реализации стратегии, направленной на развитие клиентского опыта, цифровых решений и устойчивой бизнес-модели при эффективном управлении рисками. 

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Банк показал прирост по основным финансовым показателями и достиг значительных положительных результатов. 

Основные финансовые показатели за I квартал 2026 года:

  • Активы выросли на 18% и составили 2,64 млрд манатов;
  • Совокупный капитал увеличился на 13,5% и составил 264,05 млн манатов;
  • Кредитный портфель вырос на 9% и составил 1,64 млрд манатов;
  • Чистый процентный доход вырос на 15,2% и составил 47,2 млн манатов;
  • Чистая операционная прибыль увеличилась на 22,7%, достигнув 22,4 млн манатов;
  • Чистая прибыль увеличилась на 17,7% и составила 17,03 млн манатов;
  • Депозитный портфель составил 1,2 млрд манатов, что является одним из наиболее высоких показателей среди банков страны. 

Ключевые показатели финансовой устойчивости:

  • Коэффициент адекватности капитала I уровня — 10,15% (при нормативе 6,5%)
  • Коэффициент совокупной адекватности капитала — 13,23% (при нормативе 12,5%)
  • Коэффициент левереджа — 7,57% (при нормативе 5%)
  • Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составила 0,77%, что является одним из самых низких показателей в банковском секторе. 

Стоит подчеркнуть, что в течение первого квартала 2026 года Банк Республика последовательно внедрил ряд стратегических инициатив, ориентированных на улучшение клиентского сервиса и расширение спектра продуктов. Особое значение имели меры в сфере цифровой трансформации, благодаря которым существенно возросли доступность и скорость предоставления банковских услуг.

Для получения дополнительной информации: www.bankrespublika.az

Центр поддержки клиентов: 144.

Атакован химзавод в Стерлитамаке
Атакован химзавод в Стерлитамаке ВИДЕО
12:46 58
В России бьют тревогу: экономика не просто замедляется, а уже падает
В России бьют тревогу: экономика не просто замедляется, а уже падает
12:38 123
Турки создали свой «Шахед»
Турки создали свой «Шахед» видео
12:19 737
Карапетян не хочет быть россиянином
Карапетян не хочет быть россиянином
11:49 1138
Новый лидер Венгрии за «Дружбу»
Новый лидер Венгрии за «Дружбу»
11:33 1002
Трамп говорит о мире, Иран – о возмездии
Трамп говорит о мире, Иран – о возмездии обновлено 12:08
12:08 2859
Трамп напомнил Папе об убийстве 42 тысяч иранцев
Трамп напомнил Папе об убийстве 42 тысяч иранцев
10:46 1736
Сколько стоит азербайджанская нефть
Сколько стоит азербайджанская нефть
11:01 1354
Отчет Госдепа: тысячи кубинцев воюют против Украины
Отчет Госдепа: тысячи кубинцев воюют против Украины
11:04 1105
Обновили сто манатов
Обновили сто манатов
10:58 2239
«Хезболла» обстреливает Израиль новыми беспилотниками
«Хезболла» обстреливает Израиль новыми беспилотниками
10:29 1209

ЭТО ВАЖНО

Атакован химзавод в Стерлитамаке
Атакован химзавод в Стерлитамаке ВИДЕО
12:46 58
В России бьют тревогу: экономика не просто замедляется, а уже падает
В России бьют тревогу: экономика не просто замедляется, а уже падает
12:38 123
Турки создали свой «Шахед»
Турки создали свой «Шахед» видео
12:19 737
Карапетян не хочет быть россиянином
Карапетян не хочет быть россиянином
11:49 1138
Новый лидер Венгрии за «Дружбу»
Новый лидер Венгрии за «Дружбу»
11:33 1002
Трамп говорит о мире, Иран – о возмездии
Трамп говорит о мире, Иран – о возмездии обновлено 12:08
12:08 2859
Трамп напомнил Папе об убийстве 42 тысяч иранцев
Трамп напомнил Папе об убийстве 42 тысяч иранцев
10:46 1736
Сколько стоит азербайджанская нефть
Сколько стоит азербайджанская нефть
11:01 1354
Отчет Госдепа: тысячи кубинцев воюют против Украины
Отчет Госдепа: тысячи кубинцев воюют против Украины
11:04 1105
Обновили сто манатов
Обновили сто манатов
10:58 2239
«Хезболла» обстреливает Израиль новыми беспилотниками
«Хезболла» обстреливает Израиль новыми беспилотниками
10:29 1209
