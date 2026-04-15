Банк Республика подтвердил статус одного из драйверов банковского сектора Азербайджана по итогам I квартала

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2026 года. По итогам отчетного периода Банк сохранил устойчивую динамику развития и усилил свои позиции на рынке.
Результаты стали отражением последовательной реализации стратегии, направленной на развитие клиентского опыта, цифровых решений и устойчивой бизнес-модели при эффективном управлении рисками.
Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Банк показал прирост по основным финансовым показателями и достиг значительных положительных результатов.
Основные финансовые показатели за I квартал 2026 года:
- Активы выросли на 18% и составили 2,64 млрд манатов;
- Совокупный капитал увеличился на 13,5% и составил 264,05 млн манатов;
- Кредитный портфель вырос на 9% и составил 1,64 млрд манатов;
- Чистый процентный доход вырос на 15,2% и составил 47,2 млн манатов;
- Чистая операционная прибыль увеличилась на 22,7%, достигнув 22,4 млн манатов;
- Чистая прибыль увеличилась на 17,7% и составила 17,03 млн манатов;
- Депозитный портфель составил 1,2 млрд манатов, что является одним из наиболее высоких показателей среди банков страны.
Ключевые показатели финансовой устойчивости:
- Коэффициент адекватности капитала I уровня — 10,15% (при нормативе 6,5%)
- Коэффициент совокупной адекватности капитала — 13,23% (при нормативе 12,5%)
- Коэффициент левереджа — 7,57% (при нормативе 5%)
- Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составила 0,77%, что является одним из самых низких показателей в банковском секторе.
Стоит подчеркнуть, что в течение первого квартала 2026 года Банк Республика последовательно внедрил ряд стратегических инициатив, ориентированных на улучшение клиентского сервиса и расширение спектра продуктов. Особое значение имели меры в сфере цифровой трансформации, благодаря которым существенно возросли доступность и скорость предоставления банковских услуг.
