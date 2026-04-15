Трамп напомнил Папе об убийстве 42 тысяч иранцев

«Может кто-нибудь, пожалуйста, сказать Папе Льву, что Иран убил по крайней мере 42 000 невинных, совершенно безоружных протестующих за последние два месяца, и что для Ирана обладание ядерной бомбой абсолютно неприемлемо», — написал Трамп в Truth Social.

Ранее Папа Римский Лев XIV ответил на резкую критику президента США. Поводом стали заявления понтифика о войне в Иране. Папа Римский заверил, что не боится давления со стороны президента США и что продолжит распространять «ключевые послания».

Заявление Папы Римского появилось после слов Трампа. Тот заявил, что не является фанатом понтифика и что ему «не нравится Папа, который готов сказать, что (дать Ирану) владеть ядерным оружием – это хорошо».