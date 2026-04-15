Обновили сто манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выпустит в обращение обновленную банкноту номиналом 100 манатов с новым дизайном и новейшими защитными элементами с 15 июля 2026 года. Об этом сообщили в ЦБА.

Отмечается, что в обновленной банкноте номиналом 100 манатов применены следующие современные защитные элементы: голограмма с эффектом трехмерного микрозеркала, меняющая цвет; элемент Spark Flow Prime (символ маната с динамическим световым эффектом и изменением цвета); водяной знак (при рассмотрении банкноты на просвет видны Государственный герб Азербайджанской Республики и номинал); элемент для распознавания людьми с нарушением зрения (на лицевой стороне банкноты по правому и левому краям размещены специальные рельефные линии, позволяющие на ощупь определить подлинность и номинал); вертикальный дизайн (обратная сторона банкноты выполнена в вертикальном формате в соответствии с современными мировыми тенденциями в производстве банкнот); защитная нить, бесчернильная печать, микротексты и другие элементы.