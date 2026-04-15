Сколько стоит азербайджанская нефть

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подешевела.

Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель снизилась на 7,27 доллара США, или на 5,78%, до 118,56 доллара США.

В ходе торговых операций на межконтинентальной бирже ICE London стоимость июньского фьючерсного контракта 2026 года на экспорт нефти марки Brent повысилась на 0,22% и составила 95 долларов США за баррель.

На товарной бирже Нью-Йорка NYMEX цена нефти марки WTI с поставкой в мае подешевела на 0,38 % и достигла 90,93 доллара США за баррель.