USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Более 20 кораблей прошли через Ормуз
Новость дня
Отчет Госдепа: тысячи кубинцев воюют против Украины

11:04

Власти Кубы причастны к отправке своих граждан на войну с Украиной, сообщила администрация Дональда Трампа в докладе Конгрессу.

В докладе отмечается, что Куба оказала дипломатическую и политическую поддержку Москве. «Кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования их как пешек в российско-украинской войне», – заявил представитель Государственного департамента США.

Подчеркивается, что соответствующий отчет внешнедипломатического американского ведомства появился на фоне усиления давления Белого дома с целью смены руководства в Гаване и фактической блокады поставок нефти в страну.

«Граждане Кубы стали одной из крупнейших идентифицированных групп иностранных боевиков, которые поддерживают российские военные операции в Украине», – указывают в отчете.

Издание отмечает, что большинство информации из открытых источников свидетельствует о том, что в Украине одновременно воюют от 1 до 5 тысяч граждан Кубы. По оценкам украинской разведки, несколько тысяч из них перебросили на фронт.

В то же время сенатор-республиканец Тед Круз в интервью изданию сообщил, что режим Кубы подрывает американские интересы во всем мире. Впервые присутствие кубинских граждан разоблачили еще в 2023 году.

12:46 68
12:38 136
12:19 742
11:49 1147
11:33 1007
12:08 2863
10:46 1740
11:01 1360
11:04 1108
10:58 2250
10:29 1210

ЭТО ВАЖНО

12:46 68
12:38 136
12:19 742
11:49 1147
11:33 1007
12:08 2863
10:46 1740
11:01 1360
11:04 1108
10:58 2250
10:29 1210
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться