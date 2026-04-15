Власти Кубы причастны к отправке своих граждан на войну с Украиной, сообщила администрация Дональда Трампа в докладе Конгрессу.

В докладе отмечается, что Куба оказала дипломатическую и политическую поддержку Москве. «Кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования их как пешек в российско-украинской войне», – заявил представитель Государственного департамента США.

Подчеркивается, что соответствующий отчет внешнедипломатического американского ведомства появился на фоне усиления давления Белого дома с целью смены руководства в Гаване и фактической блокады поставок нефти в страну.

«Граждане Кубы стали одной из крупнейших идентифицированных групп иностранных боевиков, которые поддерживают российские военные операции в Украине», – указывают в отчете.

Издание отмечает, что большинство информации из открытых источников свидетельствует о том, что в Украине одновременно воюют от 1 до 5 тысяч граждан Кубы. По оценкам украинской разведки, несколько тысяч из них перебросили на фронт.

В то же время сенатор-республиканец Тед Круз в интервью изданию сообщил, что режим Кубы подрывает американские интересы во всем мире. Впервые присутствие кубинских граждан разоблачили еще в 2023 году.