Новый лидер Венгрии за «Дружбу»

Венгрия пока не может отказаться от российской нефти, заявил Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», победившей на парламентских выборах 12 апреля.

«Новое правительство отдает предпочтение диверсификации энергоснабжения. Трубопровод «Дружба» также останется — Венгрия не может от него отказаться, даже если бы захотела. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», — сказал он в эфире Kossuth Radio.

По словам Мадьяра, уровень стратегических запасов сократился до 20%, и правительство не закупает нефть по действующему трубопроводу «Адрия». В этом контексте он напомнил, что кабинет Виктора Орбана будет работать еще месяц после выборов.