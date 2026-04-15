Вэнс о деле Эпштейна

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ныне покойный финансист Джеффри Эпштейн имел связь со спецслужбами ряда стран. Об этом Вэнс заявил во время выступления в Университете штата Джорджия.

«Вот мое мнение по делу Эпштейна. Во-первых, этот парень явно был подонком. Во-вторых, у него явно были чрезвычайные связи как со спецслужбами внутри США, так и за их пределами, а также со многими очень богатыми и влиятельными людьми», - сказал Вэнс, отвечая на вопрос о финансисте.

Дело Эпштейна— это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна (1953–2019). В 2008 году он признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию и покончил с собой, не дожидаясь решения суда.