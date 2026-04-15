Карапетян не хочет быть россиянином

Бизнесмен Самвел Карапетян, который собирается участвовать в парламентских выборах в Армении, решил отказаться от всех гражданств, кроме армянского. Карапетян обладает российским паспортом.

«Так как участвую в выборах и уверен в своей победе, то принял решение начать процесс отказа от этих паспортов», — заявил бизнесмен.

Наличие иных гражданств, помимо армянского, является препятствием для участия в выборах в парламент Армении, которые пройдут 7 июня.

Тем временем в Ереване началось судебное разбирательство по делу российского олигарха.

Карапетяна обвиняют по пяти статьям УК РА: уклонение от уплаты налогов, хищение имущества, отмывание денег, незаконная деятельность посредством юридического лица, публичные призывы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя.