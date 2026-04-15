Вооруженный до зубов мужчина прогуливался у гольф-клуба Трампа

Полиция арестовала и предъявила обвинения американцу Шону Штайнеру, который прогуливался по элитному району Лос-Анджелеса недалеко от гольф-клуба президента Дональда Трампа, будучи до зубов вооруженным разным огнестрельным оружием, сообщает New York Post со ссылкой на полицию.

«Житель Глендейла Шон Штайнер, вооруженный до зубов, обвиняется в совершении нескольких тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, после того как, по словам сотрудников полиции, он, одетый в бронежилет и имея при себе целый арсенал оружия, включая винтовку, оформленную в стиле Джокера и содержащую его характерные фразы, забрел в престижный район Лос-Анджелеса», — пишет издание.

Отмечается, что мужчина был замечен недалеко от элитного гольф-клуба Trump National Golf Club Los Angeles в Ранчо-Палос-Вердес, а позднее задержан, когда бегал по проезжей части. По данным полиции, Штайнер также признался, что незадолго до ареста стрелял в воздух, заявив, что пытался «выплеснуть свою злость».