Российская нефть снова под санкциями

Приостановленные санкции США против нефти из России возобновились. Об этом пишет газета Politico.

Издание отметило, что санкции вступили в силу после того, как администрация президента США Дональда Трампа не продлила срок действия освобождения России от них.

Минфин США отменил санкции в отношении продажи нефти и нефтепродуктов из РФ, загруженных на суда до 12 марта. Опубликованная Управлением по контролю за иностранными активами этого ведомства генеральная лицензия разрешала такие операции до 11 апреля.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай больше не сможет покупать иранскую нефть.

Он подчеркнул, что из-за американской блокады иранских портов и Ормузского пролива Китай (который покупал более 80–90% всей иранской нефти) лишится доступа к дешевой иранской нефти. При этом Китай сможет покупать нефть из других источников, но уже по рыночным ценам, без больших скидок, которые раньше давал Иран.