Турки создали свой «Шахед»

Новая система, внешне напоминающая иранский Shahed-136, но отличающаяся технологической инфраструктурой и способностью наносить высокоточные удары, нацелена на усиление ударного потенциала турецких вооруженных сил. Предполагается, что дальность полета БПЛА составляет около 2000 километров.

Новая платформа производства STM, обладая низкой стоимостью производства и способностью к полетам на большие расстояния, может удовлетворить важные потребности в сценариях асимметричной войны.

Ожидается, что она будет играть эффективную роль в таких задачах, как уничтожение стационарных целей в стратегической глубине, выведение из строя систем противовоздушной обороны и нарушение логистических линий.

Сообщается, что данный проект превосходит БПЛА-камикадзе KARGU и ALPAGU производства STM, которые в настоящее время находятся в инвентаре Вооруженных сил Турции и международных заказчиков и активно ими используются. Конструкция корпуса нового дрона-камикадзе оптимизирована для обеспечения низкой радиолокационной заметности.

Компания STM, созданная в 1991 году для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Турции, в последние годы зарекомендовала себя на мировом уровне в области дронов-камикадзе. В частности, БПЛА KARGU выделяется как один из дронов с поддержкой искусственного интеллекта для распознавания объектов, активно используемых в антитеррористических операциях и конфликтах по всему миру.