Трамп о Мадьяре

Президент США Дональд Трамп заявил в комментарии журналисту Джонатану Карлу, что ему нравится будущий премьер-министр Венгрии – лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. Об этом сообщает ABC News.

«Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями – он хороший человек», — заявил Трамп.

Он также сказал, что не знает, имело бы значение, если бы он сам поехал в Венгрию агитировать за пока действующего премьера Венгрии Орбана, но признал, что тот отставал в течение предвыборной гонки.