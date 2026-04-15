Израильтянка шпионила в пользу Ирана

Гражданка Израиля задержана по обвинению в шпионаже в пользу Ирана.

Как сообщает The Times of Israel, женщина, которая родом из Назарета, находящегося на севере Израиля, передавала Ирану изображения чувствительных объектов, в том числе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Хайфе.

Сообщается, что она была задержана в марте. С октября прошлого года она передавала информацию иранской разведке за вознаграждение в криптовалюте.

Отмечается, что Шомуа Абу Абед, помимо объектов стратегического значения, передала также иранской разведке информацию о бывшем сотруднике служб безопасности Израиля.

Издание пишет, что за последние два года в Израиле по обвинению в шпионаже в пользу Ирана были арестованы более 50 человек.