Вспыхнул еще один пороховой завод в России

Днем 15 апреля в Самаре прогремел мощный взрыв. После него в небе был виден дым.
Взрыв произошел на ФКП (Федеральное казенное предприятие – ред.) «Самарский завод «Коммунарка», сообщают украинские телеграм-каналы.
Отмечается, что этот завод производит взрывчатку и снаряжает боеприпасы для российской армии.
«Судя по цвету дыма после взрыва (белый), рванул порох», — сказано в сообщении.
April 15, 2026
Ранее сообщалось об атаке на химзавод в Стерлитамаке. Как стало известно, в результате погиб один человек, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров в Telegram-канале. Это водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий в городе.
«Сегодня днем над Стерлитамаком были сбиты несколько беспилотников. Их обломки упали на территории одного из предприятий. Там начался пожар», - сообщил глава республики. Название предприятия Хабиров не уточнял.
Вечером 14 апреля на пороховом заводе в Казани произошел пожар. В результате случилось частичное обрушение конструкции. Сообщалось о двух пострадавших. Их госпитализировали в состоянии разной степени тяжести в республиканскую клиническую больницу и горбольницу №7. В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что «причина носит техногенный характер».
*** 12:46
В Стерлитамаке (Башкортостан, РФ) украинские дроны атаковали химический завод. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.
По его словам, беспилотники были сбиты, а их обломки упали на территории предприятия, название которого Хабиров не уточнил.
«Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание», — написал глава республики в соцсетях.
По данным местных пабликов, атаке подвергся «Стерлитамакский нефтехимический завод» (СНХЗ), который производит авиационное топливо. Украинский телеграм-канал публикует видео из Стерлитамака, на котором виден столб дыма, поднимающегося над городом.
April 15, 2026
Отметим, что от Башкортостана до границы с Украиной более 1,2 тысячи километров.
«Стерлитамакский нефтехимический завод» (СНХЗ) входит в холдинг «Росхим» и является крупнейшим в своем роде в Башкортостане.
Завод специализируется на выпуске синтетических каучуков, фенольных антиоксидантов, компонентов для авиационного топлива, а также различных химических добавок и отвердителей.
До этого украинские дроны атаковали предприятие в начале января этого года, а в ноябре 2025-го они поразили цех по производству агидола — присадки к авиационному топливу. В Главном управлении разведки (ГУР) Украины заявляли, что завод изготавливает продукцию для нужд российской армии и военно-промышленного комплекса.