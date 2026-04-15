Вспыхнул еще один пороховой завод в России

Отмечается, что этот завод производит взрывчатку и снаряжает боеприпасы для российской армии.

Днем 15 апреля в Самаре прогремел мощный взрыв. После него в небе был виден дым.

Ранее сообщалось об атаке на химзавод в Стерлитамаке. Как стало известно, в результате погиб один человек, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров в Telegram-канале. Это водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий в городе.

«Сегодня днем над Стерлитамаком были сбиты несколько беспилотников. Их обломки упали на территории одного из предприятий. Там начался пожар», - сообщил глава республики. Название предприятия Хабиров не уточнял.

Вечером 14 апреля на пороховом заводе в Казани произошел пожар. В результате случилось частичное обрушение конструкции. Сообщалось о двух пострадавших. Их госпитализировали в состоянии разной степени тяжести в республиканскую клиническую больницу и горбольницу №7. В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что «причина носит техногенный характер».