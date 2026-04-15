Более 20 кораблей прошли через Ормуз
Вспыхнул еще один пороховой завод в России

видео; фото; обновлено 14:30
14:30

Днем 15 апреля в Самаре прогремел мощный взрыв. После него в небе был виден дым.

Взрыв произошел на ФКП (Федеральное казенное предприятие – ред.) «Самарский завод «Коммунарка», сообщают украинские телеграм-каналы.

Отмечается, что этот завод производит взрывчатку и снаряжает боеприпасы для российской армии.

«Судя по цвету дыма после взрыва (белый), рванул порох», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось об атаке на химзавод в Стерлитамаке. Как стало известно, в результате погиб один человек, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров в Telegram-канале. Это водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий в городе.

«Сегодня днем над Стерлитамаком были сбиты несколько беспилотников. Их обломки упали на территории одного из предприятий. Там начался пожар», - сообщил глава республики. Название предприятия Хабиров не уточнял.

Вечером 14 апреля на пороховом заводе в Казани произошел пожар. В результате случилось частичное обрушение конструкции. Сообщалось о двух пострадавших. Их госпитализировали в состоянии разной степени тяжести в республиканскую клиническую больницу и горбольницу №7. В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что «причина носит техногенный характер».

*** 12:46

В Стерлитамаке (Башкортостан, РФ) украинские дроны атаковали химический завод. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

По его словам, беспилотники были сбиты, а их обломки упали на территории предприятия, название которого Хабиров не уточнил.

«Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание», — написал глава республики в соцсетях.

По данным местных пабликов, атаке подвергся «Стерлитамакский нефтехимический завод» (СНХЗ), который производит авиационное топливо. Украинский телеграм-канал публикует видео из Стерлитамака, на котором виден столб дыма, поднимающегося над городом.

Отметим, что от Башкортостана до границы с Украиной более 1,2 тысячи километров.

«Стерлитамакский нефтехимический завод» (СНХЗ) входит в холдинг «Росхим» и является крупнейшим в своем роде в Башкортостане.

Завод специализируется на выпуске синтетических каучуков, фенольных антиоксидантов, компонентов для авиационного топлива, а также различных химических добавок и отвердителей.

До этого украинские дроны атаковали предприятие в начале января этого года, а в ноябре 2025-го они поразили цех по производству агидола — присадки к авиационному топливу. В Главном управлении разведки (ГУР) Украины заявляли, что завод изготавливает продукцию для нужд российской армии и военно-промышленного комплекса.

Пашинян: Они показывают карты Карабаха. Это война
Пашинян: Они показывают карты Карабаха. Это война
15:44 548
Еще одно вооруженное нападение в турецкой школе: четверо погибших, много раненых
Еще одно вооруженное нападение в турецкой школе: четверо погибших, много раненых фото; обновлено 15:46
15:46 857
Трамп о захвате Ираном всего Ближнего Востока
Трамп о захвате Ираном всего Ближнего Востока
15:26 773
США перекрыли кислород Ирану. Сколько проживут?
США перекрыли кислород Ирану. Сколько проживут? о развитии ситуации
14:47 2176
Кровавая битва за Бинт-Джубейль…
Кровавая битва за Бинт-Джубейль… третья мировая
02:09 9141
Пашинян: Если бы не Азербайджан...
Пашинян: Если бы не Азербайджан...
15:12 1321
Эрдоган пригрозил тем, кто его оскорбляет
Эрдоган пригрозил тем, кто его оскорбляет
14:55 1215
Вспыхнул еще один пороховой завод в России
Вспыхнул еще один пороховой завод в России видео; фото; обновлено 14:30
14:30 2736
Первый после начала блокады нефтевоз пересек Ормуз
Первый после начала блокады нефтевоз пересек Ормуз обновлено 14:15
14:15 2654
Славянск, Одесса, Запорожье: россияне сбросили 1,5-тонную бомбу, ракеты...
Славянск, Одесса, Запорожье: россияне сбросили 1,5-тонную бомбу, ракеты...
13:16 1786
«Если Трамп пойдет на сделку с муллами, это станет величайшим предательством иранского народа»
«Если Трамп пойдет на сделку с муллами, это станет величайшим предательством иранского народа» разбираем с иранским аналитиком Мазиаром Мианом
11:08 3209

